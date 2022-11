Kalulu dopo il rinnovo: “Fiero e orgoglioso di indossare questa maglia. È stata una crescita costante”

Pierre Kalulu ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Intervenuto in conferenza stampa, il difensore ha così parlato dopo il rinnovo: “Mi trovo molto bene. Siamo come una famiglia. Dopo aver vinto lo scudetto sei sempre più fiero e orgoglioso di questa maglia. Sono molto contento del rinnovo. Sento tanto affetto da parte dei tifosi. Vedo un grande amore nei miei confronti e questo ti lascia tranquillo e molto positivo. Io voglio fare sempre di più. Sono una persona che ha l’umiltà di capire quando fai le cose bene e quando le fai meno bene. Io sono molto perfezionista e penso sempre di fare il mio top sul campo. La partita perfetta non esiste, ma devo sempre migliorare. Quando ho capito di essere un titolare? Per essere onesto, quando sei un giocatore del Milan, devi pensare di essere un titolare. Nessuno deve essere contento di andare in panchina. Se sei competitivo, devi migliorare sul campo, dimostrare di essere uno dei titolari e non devi mollare mai. E’ stata una crescita costante”.

Foto: Instagram Kalulu