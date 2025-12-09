Kalulu: “Domani non abbiamo molti risultati a disposizione. Non c’è tempo per essere delusi”

09/12/2025 | 19:20:26

Kalulu ha parlato a Sky alla vigilia del match contro il Pafos: “Domani è una partita che non ha molti risultati a disposizione per la Juventus, considerati soli sei punti in classifica. È una partita da vincere e poi vedere che cosa succede per le altre. È vero che siamo a un punto decisivo per il nostro percorso. Allora andiamo su questa partita molto motivati e mettiamo tuta la nostra energia su questa partita. Pronti ad affrontare perché sarà una sfida comunque difficile e pericolosa da gestire. A questo livello dove siamo noi quando vinci o perdi non hai tempo per essere troppo felice o troppo per deluso, perché adesso c’è un’altra partita per dimostrare che era solo un episodio. Allora lo prendo così e siamo pronti già essere più contenti”.

foto instagram kalulu