Kalulu di testa: il Milan è avanti 1-0 sulla Roma all’intervallo

Il Milan è in vantaggio sulla Roma dopo i primi 45 minuti. Partita che vede i rossoneri avanti grazie a Pierre Kalulu che alla mezz’ora sblocca la partita di San Siro su sviluppi di calcio d’angolo. Corner ben battuto da Tonali che trova il francese a centro area: non perfetto Rui Patricio, che riesce solo a toccare ma non impedisce l’1-0 dei campioni d’Italia.

Partita con ritmi blandi per una ventina di minuti, Milan che fa la gara, Roma che prova a gestire e ripartire. Dopo la rete di Kalulu, squilli dei giallorossi con Dybala e Zelewski, ma innocui per Tatarusanu.

Foto: Instagram Kalulu