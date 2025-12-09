Kalulu: “Bremer può aiutarci. Dalla sconfitta di Napoli dobbiamo prendere gli spunti positivi”

09/12/2025 | 17:21:13

Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pafos: “Quando hai una nuova competizione sei ancora più voglioso di fare ancora di più. Siamo carichi e pronti. Per la mia esperienza devi sempre prendere lezioni per andare avanti. Domenica è successo quello che è successo ma vogliamo prendere le cose positive e lavorare su cosa non ha funzionato. Noi siamo un gruppo unito e quando uno è infortunato siamo tutti insieme. Siamo felici quando qualcuno torna in gruppo, poi Bremer ha esperienza e può aiutarci. Io ho avuto la fortuna di giocare in grande squadra con una grande storia e quando sbagli una partita si vede subito. In una stagione capitano dei momenti così e devi fare il massimo per migliorare. Per tutti è diverso”.

foto insta kalulu