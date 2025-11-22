Kalulu: “Bisogna avere più cattiveria. Il rigore su Vlahovic c’era”

22/11/2025 | 20:49:40

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Partita su un campo difficile, noi abbiamo concesso troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare”.

Cosa le chiede di diverso Spalletti? “Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire ca**ate ”.

Da dove nascono le vostre difficoltà? “Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.

Come giudica l’episodio del rigore? “Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”.

Ha visto Vlahovic nervoso? “No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire”.

Foto: sito Juventus