Kalulu: “Bastoni? Dobbiamo guardare avanti e non pensarci. Difficile spiegare la sconfitta di stasera”

17/02/2026 | 21:56:58

Pierre Kalulu ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Galatasaray: “I gol vengono sempre da errori nostri, succede pero per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo, perché sul 2-1 a metà tempo. anche col rosso, non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite. Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio. Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio di San Siro, è meglio parlare pochissimo perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per difendere e parlare di queste cose, io devo solo andare in campo e far il meglio possibile. Non ho visto cosa ha detto. Non so se si dice che nella vita devi perdonare. La partita ormai è andata, a questo episodio ci penso la sera, il giorno dopo, poi devi guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato”.

