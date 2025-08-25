Kalulu attacca dopo i cori razzisti contro McKennie: “Siamo ancora a questo punto”

25/08/2025 | 15:18:39

Pierre Kalulu è intervento su X, dove ha commentato l’episodio dei cori razzisti contro McKennie durante Juventus-Parma: “Siamo ancora a questo punto…” lo sfogo del difensore bianconero sui social. Il club torinese aveva annunciato: “Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili”.

FOTO: Instagram Kalulu