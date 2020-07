Kalou riparte dal Brasile: l’ivoriano ha firmato per il Botafogo

Salomon Kalou ripartirà dal Brasile: ad annunciarlo, il Botafogo, che ha acquistato l’attaccante ivoriano dall’Hertha Berlino. Kalou è atteso in Brasile la prossima settimana e sarà pronto già a disposizione del tecnico Paulo Cesar Autori, in vista dell’inizio del prossimo campionato Carioca il 9 agosto. Nei Fogao trova il giapponese Keisuke Honda, arrivato in Sudamerica all’inizio di quest’anno.

Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐🇨🇮 pic.twitter.com/xchDuigGTp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Borafogo F. R.