Kallon: “Dedico a Gino Strada la mia prima rete col Genoa, ha fatto tanto per l’Africa”

Yayah Kallon, attaccante del Genoa classe 2001, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per esprimere la sua soddisfazione dopo la prima rete in rossoblù siglata venerdì in Coppa Italia contro il Perugia. Ecco un estratto delle sue parole:

“Venerdì è stato purtroppo anche il giorno in cui se n’è andato Gino Strada. Un grande uomo, il mondo intero deve dirgli grazie. Dedico a lui la mia rete decisiva contro il Perugia, anche se sono consapevole che non potrà essere certo abbastanza per ringraziare un medico che ha fatto moltissimo per il mio Paese, dove ha costruito ospedali importanti, curando centinaia di migliaia di persone, e pure per tutta l’Africa, aiutandoci pure quando è scoppiata l’ultima epidemia di Ebola nel 2012. Sono molto triste per tutto questo”.

Foto: Instagram Kallon