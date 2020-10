Kalinic verso il Torino: confermate le indiscrezioni di ieri

Nikola Kalinic viaggia verso il Torino. Confermate le indiscrezioni di ieri di alcuni quotidiani, in modo particolare Tuttosport, che aveva avvicinato l’attaccante ai granata tornato all’Atletico Madrid dopo una deludente parentesi con la Roma. Kalinic quindi come possibile scorta, dopo che ieri sera Ferrero aveva quasi liberato Ramirez per Giampaolo. Vedremo se ci saranno altri sviluppi per il difensore centrale.

Foto: twitter Roma