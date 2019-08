Dopo aver puntellato la difesa con Smalling, la Roma si concentra sull’attacco in vista degli ultimi due giorni di mercato. Il trasferimento Schick al Lipsia è in uno stato sempre più avanzato e potrebbe essere completato nelle prossime ore. E in questo caso, Kalinic – bloccato da giorni dalla Roma – sarebbe pronto a volare nella Capitale (in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni) e mettersi a disposizione di Fonseca come alternativa a Dzeko, con il piacere di tornare in Italia dopo le esperienza con Fiorentina e Milan. Kalinic-Roma e Schick-Lipsia: è sempre più staffetta, ormai siamo in dirittura…

Foto: Fanatik