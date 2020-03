Kalinic e i primi gol in giallorosso: “Ho sempre dato tutto per la Roma. Futuro? Sono felice qui”

Primi gol in maglia giallorossa per Nikola Kalinic. L’attaccante croato, autore di una doppietta nella vittoria della Roma a Cagliari (4-3), ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Ho giocato come sempre, ho dato tutto per la squadra il 100%. Oggi è stato importante vincere questa partita perché qua è sempre dura giocare. Abbiamo fatto una buona partita contro il Cagliari che in casa gioca sempre bene. Sono tre punti molto importanti. Futuro? Vediamo, dovete parlare con il club e non con me. Io sono qui, sono felice e ora sto bene. Penso solo al calcio e alla squadra, questo è l’importante”, ha chiuso Kalinic.

Foto: Twitter ufficiale Roma