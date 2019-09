Kalinic è arrivato a Roma: nelle prossime ore visite e firma

Nikola Kalinic è sbarcato da pochi minuti a Fiumicino e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche prima della firma con la Roma. L’attaccante croato arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto (operazione complessiva da circa 10 milioni), sarà lui il vice Dzeko. Kalinic prenderà il posto di Schick, atteso nelle prossime ore in Germania per le visite con il Lipsia, una doppia operazione che vi abbiamo raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Roma