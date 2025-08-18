Ufficiale: Kalimuendo è un nuovo giocatore del Nottingham Forest

18/08/2025 | 12:45:08

Altro colpo servito per il Nottingham Forest che ufficializza l’acquisto di Arnaud Kalimuendo. Il comunicato del club inglese: “Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’ingaggio di Arnaud Kalimuendo, che firma un contratto quinquennale con il club. Il 23enne ha vissuto una stagione positiva in Ligue 1 nel 2024/25, segnando 18 gol e fornendo 4 assist in 34 presenze con lo Stade Rennais. Il francese ha iniziato la carriera con il Paris Saint-Germain all’età di dieci anni, crescendo nel settore giovanile della capitale francese. A soli 16 anni ha esordito con la squadra Under-19 nella UEFA Youth League, mentre nel 2020 ha debuttato ufficialmente con la prima squadra e nello stesso anno ha firmato il rinnovo contrattuale con i 13 volte campioni di Francia. Dopo due esperienze di prestito positive al Lens, dove ha segnato 21 gol in 65 partite, Kalimuendo ha concluso la sua esperienza decennale con il PSG trasferendosi al Rennes, nell’agosto 2022. Kalimuendo ha giocato in Europa League nelle sue prime due stagioni con la squadra di Ligue 1 e ha superato le 100 presenze complessive, realizzando 40 gol. Principalmente centravanti, ma capace di allargarsi e giocare sulle fasce, Kalimuendo è un attaccante agile che arriva a Trentside dopo la sua miglior stagione realizzativa”.

Foto: X Nottingham Forest

