Ufficiale: il Wolverhampton cede in prestito Kalajdzic al LASK

05/09/2025 | 15:50:03

“Sasa Kalajdzic si unisce al LASK in prestito per una stagione. L’attaccante ha recentemente recuperato da un infortunio al legamento crociato anteriore subito a febbraio 2024, facendo il suo ritorno nella vittoria del Wolves in Carabao Cup contro il West Ham United e accumulando ulteriori minuti contro l’Everton nel weekend. L’austriaco si era trasferito al Molineux tre anni fa, ma due gravi infortuni al ginocchio lo hanno costretto a lunghe pause, e si spera che il recupero possa proseguire positivamente nella sua nazione d’origine in questa stagione. Kalajdzic ha collezionato 16 presenze con i Wolves segnando tre gol, tra cui due reti decisive contro Everton e Bournemouth nell’arco di tre mesi del 2023. Dopo essersi preso tutto il tempo necessario per recuperare dall’ultimo infortunio al ginocchio subito in prestito all’Eintracht Francoforte, il 28enne ha completato una pre-season completa sotto Vitor Pereira e ora si trasferisce al LASK in prestito per il resto della stagione”.

Foto: sito Wolves