Kaladze: “Shevchenko farà bene al Genoa e lo riporterà ai livelli che merita”

L’ex ex difensore, tra le altre, di Milan e Genoa, Kakha Kaladze, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha anche parlato dell’ex compagno Shevchenko, attuale allenatore del Genoa e della partita di questa sera con il Milan.

Stupito dal fatto che Shevchenko sia diventato allenatore? “No, Sheva ha la mentalità giusta, lavora per obbiettivi e ci arriva, come dimostra il Pallone d’oro che ha vinto. Da suo grande amico penso che stia facendo il percorso corretto, partendo dalla nazionale e ora andando in un club”.

Come si troverà Andriy al Genoa? “È un ambiente molto caldo, i tifosi sono molto attaccati alla squadra, lo senti quando sei li, Sheva e Tassotti hanno una sfida non facile ma intrigante, Sheva è un gran lavoratore e ama allenare, le sfide lo stimolano, sono sicuro che farà di tutto per riportare il Genoa a livelli che merita, non dimentichiamo che è un club che ha una storia”.

Quali sensazioni crede che proverà giocando contro il Milan? “Inizialmente avrà una sensazione strana e quando si incontrerà con Paolo sarà emozionante, ma poi al fischio di inizio finisce tutto. Auguro a Sheva di riportare il Genoa ai livelli che il club e i tifosi meritano. Sono certo che darà il massimo perché è un professionista serio e una bella persona”.

Per chi farò il tifo? “Il mio cuore dice Milan”.

FOTO: Instagram personale