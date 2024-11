Kakà: “Real-Milan è sempre da emozioni speciali. Morata mi ha chiesto il permesso per la 22”

Ricardo Kaka, ex stella del Milan, ha parlato a Milan TV, presentando la gara con il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Giocare la Champions League è già un qualcosa di speciale. Poi giocare contro grandi squadre è sempre un’esperienza unica. Avere questa possibilità di giocare Real Madrid-Milan è un’esperienza molto bella per un calciatore, ci sono sicuramente tante motivazioni. Vestire la maglia del Milan deve già essere una grandissima motivazione, però affrontare grandi squadre così, come il Real Madrid… C’è qualcosa di diverso”.

Il Milan ritrova Ancelotti… “Carlo Ancelotti, con tutta la storia che ha con il Milan sia da giocatore che da allenatore… Penso che sarà un incontro con tante emozioni per tutte e due le squadre”.

Anche Morata entra a far parte dei doppi ex. “Sono molto contento che Morata sia al Milan. È un bravissimo ragazzo, poi come giocatore è un campione. Quello che ha fatto quest’estate con la Spagna, vincere da capitano… Può sicuramente regalare al Milan tante belle cose. Mi ha chiamato perché voleva giocare con la maglia 22, gli ho detto che la maglia non è mia ma della squadra, e sicuramente l’avrebbe ben rappresentata. Però alla fine ha deciso di prendere un altro numero. È stato molto carino da parte sua questo rispetto verso la maglia con cui ho giocato per tutta la mia carriera al Milan. Gli auguro il meglio, che possa vincere partite e campionati, e fare per noi milanisti qualcosa di speciale”.

Foto: Instagram Kakà