Kaka: “Io nello staff della Nazionale brasiliana? Se lo riterranno opportuno sono pronto”

19/05/2025 | 21:30:15

Dal Brasile, alcuni giorni fa, era circolata la voce come Carlo Ancelotti, da CT della Nazionale brasiliana, sia pronto a chiamare nel suo staff uno dei suoi pupilli, Ricardo Kaka, avuto al Milan.

L’ex stella rossonera, ha parlato a Cazé TV per discutere di questa situazione: “Se la nazionale ritiene che io possa aiutare in qualche modo, credo che in questo momento io sia pronto. Sono preparato. Ho smesso di giocare nel 2017. Da allora ho voluto prepararmi: ho fatto corsi di business sportivo ad Harvard, negli Stati Uniti, ho seguito il corso da allenatore della CBF, ho esperienza con la nazionale, con i Mondiali. Se si presenterà l’opportunità, sono pronto a tornare a servire la Seleçao”, ha assicurato Kaká. Ribadendo ancora una volta: “Lavorare con Ancelotti? Se si presenterà l’opportunità, sono pronto”.

Foto: Instagram Kakà