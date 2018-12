Kakà: “In futuro potrei fare l’allenatore. Io al Psg? Sarebbe favoloso. Con Leonardo…”

Ricardo Kakà, ex trequartista brasiliano del Milan, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien soffermandosi sul suo futuro: “Ho ricominciato a studiare e sto per ottenere un diploma in sport. Per cominciare mi vedo come direttore sportivo, poi un giorno potrei anche pensare di fare l’allenatore. Mi sento spesso con Leonardo e Maldini che mi danno tanti consigli. Psg? Sarebbe favoloso. Conosco bene il presidente Al-Khelaifi, lavorare per il Paris, in una società così importante, con una squadra così forte e in strutture di quel tipo sarebbe bellissimo e rappresenterebbe una buona esperienza. Nel 2003 quando il Milan mi acquistò dal San Paolo ci fu la possibilità di approdare in prestito al Psg. Davanti a me c’erano Rivaldo e Rui Costa e avrei rischiato di giocare poco, poi per fortuna mi hanno voluto guardare giocare e sono rimasto. Poi abbiamo vinto lo scudetto”.

Foto: Twitter Milan