Kaka a Joao Felix: “Che tu possa avere molto successo al Milan”

Joao Felix, quando si è presentato al Milan aveva parlato di Kaka, come fonte di ispirazione.

Parlando così: “Kakà è sempre stato il mio idolo, il mio eroe d’infanzia. Mi rivedo in lui in tante cose, sia nella posizione in campo che come modo di giocare e tecnica col pallone”. Per poi aggiungere, durante la conferenza stampa di presentazioni: “Il mio calciatore preferito è sempre stato Kakà. Non ho mai parlato con lui del Milan, ma ho scambiato delle idee con lui in passato. È per me un idolo, ma non mi posso paragonare a lui. Spero di fare la storia come lui”.

Sulle sue Instagram Stories, , Kakà ha scritto: “Grazie per le belle parole Joao! Che tu possa avere molto successo al Milan”.

Foto: sito Milan