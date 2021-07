Kaio Jorge: tra richieste, bluff, depistaggi e verità

Kaio Jorge e il futuro: è stata una giornata di bluff, depistaggi, mezze verità. La nostra ricostruzione: il Milan è andato avanti da giorni con l’agente Bertolucci, muovendo passi importanti per l’ingaggio dell’attaccante classe 2002 rispetto al contratto in scadenza a gennaio.

La Juve si tiene informata da un paio di mesi, ma per ora non ha ancora affondato avendo altre priorità (le operazioni a centrocampo). Il profilo piace, può essere un investimento, ma alle condizioni della Juve. Esattamente come il Milan non vorrebbe andare oltre i sei milioni bonus compresi, al limite rinviando l’operazione a dicembre quando il contratto scadrà.

Ma è ovvio che il Santos non voglia perdere Kaio Jorge a zero, chiede tra gli 8 e i 10 milioni, il diretto interessato non intende fare uno sgarbo al club brasiliano. Quando il numero uno del club parla di un’offerta arrivata nelle ultime ore, molti indizi conducono al Benfica come segnalato da più fonti portoghesi e non. E’ una corsa allo sfinimento che conterrà altri capitoli.

Foto: Twitter Santos