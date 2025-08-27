Kaio Jorge rinasce in Brasile: l’ex attaccante della Juventus convocato da Ancelotti dopo l’esplosione

27/08/2025 | 15:50:01

Tra i convocati di Carlo Ancelotti tra le fila del Brasile troviamo anche Kaio Jorge, vecchia conoscenza del calcio italiano viste le esperienze con Juventus e Frosinone. Approdato al Cruzeiro nell’estate del 2024, il classe 2003 si è guadagnato la maglia verdeoro a suon di gol, per la precisione dal suo arrivo in Brasile ne ha messi a segno 24 in 50 presenze, una media realizzativa sicuramente non indifferente. Senza troppi giri di parole, Ancelotti riguardo la convocazione di Kaio Jorge ha spiegato: “Se lo merita. Attorno a questa base di giocatori fissi che abbiamo dobbiamo inserire altri calciatori che in futuro possono entrare nella lista definitiva”. L’ex attaccante della Juventus entra così nel giro della nazionale maggiore dopo aver vestito la maglia del Brasile U15 e U17 in passato. E chissà che le italiane non si stiano mangiando le mani visti gli ultimi mesi ad alto livello di Jorge.

FOTO: Instagram Cruzeiro