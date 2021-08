Kaio Jorge: “La Juve è un sogno per me. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, ma non so se rimarrà”

Kaio Jorge, nuovo attaccante della Juventus, è appena intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco un estratto delle sue parole.

Sulla nuova esperienza in bianconero

“Sono venuto qui per fare un’ottima stagione. Giocherò con dei giganti e voglio imparare tutto ciò che è possibile. Io sono qui per imparare e lottare per fare più gol possibili e voglio comportarmi al meglio con i miei compagni. La Juve è sempre stato un sogno per me. È il risultato di grandissimi sforzi per me. Cristiano mi dà tantissimi consigli. Qui siamo in Europa e il calcio è importantissimo e io darò il meglio ogni giorno in campo e fuori”.

Su Ronaldo

“Cristiano Ronaldo è sempre stato una fonte di ispirazione. Sarò al suo fianco giorno dopo giorno e spero di crescere il più possibile. È da un po’ di tempo che mi frequento con Ronaldo e mi ha aiutato molto. È una persona fantastica. Sono contentissimo di giocare al suo fianco, qui alla Juventus. Non mi ha detto niente del suo futuro e non sappiamo se resterà ma io spero che rimanga qui per tanto tempo”.

Foto: Twitter Juventus