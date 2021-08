Kaio Jorge, la Juve e quel documento della svolta. Ora per tutti

Kaio Jorge e la Juve: ora la svolta è nota a tutti. Anche a chi aveva dato inopinatamente spazio a millantatori sbugiardati dallo stesso Rueda, presidente del Santos. I millantatori avevano addirittura sbandierato la presenza di un contratto in scadenza a dicembre 2023, chi aveva dato loro spazio senza verificare ha creato danni inenarrabili ma soltanto a chi ci ha veramente creduto.

Il documento svelato da Sportitalia lunedì scorso ha rappresentato la svolta. Ora la folle corsa per recuperare, ma ormai fuori tempo massimo. Il Santos è stato messo spalle al muro e si è dovuto accontentare dei famosi 3 milioni più eventuali incentivi piuttosto che zero. L’attaccante è atteso presto in Italia per le visite. Fine della storia, alla larga dai millantatori e dalle ricostruzioni fantasiose.

Foto: Twitter personale