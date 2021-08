Kaio Jorge-Juve: il Santos fa causa al consulente

La Juve aspetta Kaio Jorge, adesso non ci sono più dubbi. Ma la vicenda relativa alle recenti dichiarazioni di Sergio Canozzi, accolto come un messia da una fonte italiana, lascerà discutere. Anzi, il Santos vuole prendere le misure appropriate. Quello che definisce “un falso consulente di mercato!” La Gazeta Esportiva ha comunicato che il Santos ha informato Canozzi che prenderà misure legali molto presto per alcune dichiarazioni recentemente rilasciate e ospitate soltanto da Sky per l’Italia e O Jogo in Portogallo. Canozzi aveva detto che il Santos avrebbe potuto cedere Kaio Jorge per 25 milioni di euro aggiungendo che per 15 milioni lo stesso club avrebbe aperto al trasferimento. Le dichiarazioni di Canozzi sono state ospitate senza alcun tipo di verifica. Infatti si è scoperto che il famoso contratto di Kaio con il Santos, sbandierato dal famoso consulente, fino al 2023 non aveva validità per la Fifa. Proprio per questo motivo il Santos, sempre secondo la Gazeta Esportiva, ha deciso di rivolgersi ai legali.

FOTO: Twitter Santos