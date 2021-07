Kaio Jorge, il tecnico del Santos: “Ho capito che vuole andarsene, ma bisogna ricompensare il club nel modo giusto”

Fernando Diniz, allenatore del Santos di Kaio Jorge, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 al Juazeirense in Coppa del Brasile, soffermandosi proprio sulla situazione della stellina verdeoro. L’ex calciatore conferma la voglia di partire del classe 2002 (direzione Juventus), ma afferma anche che sarà necessario ricompensare lautamente il club di San Paolo. Ecco un breve estratto delle sue parole.

“Ho capito che Kaio Jorge vuole andarsene, ma bisogna ricompensare in modo giusto il Santos. Fosse per me, vorrei restasse almeno fino a dicembre”.

Foto: Kaio Jorge