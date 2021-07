Kaio Jorge, il documento di ieri e la Juve che ha depistato (quasi) tutti

le ultime 24 ore hanno registrato una svolta, anche e soprattutto per chi aveva assicurato, il giorno prima, che i bianconeri non avrebbero affondato per il gioiellino in scadenza di contratto con il Santos. Invece, è accaduto l’esatto contrario. La Juve ha giocato di anticipo con quel documento svelato da Sportitalia , depistando (quasi) tutti. E mettendosi in una posizione di forza: l’accordo con Bertolucci e con l’entourage di Kaio Jorge porta i bianconeri – salvo clamorose sorprese – a dettare i tempi del gioco. Ovvero Kaio Jorge subito, ma alla condizioni della Juve, oppure dal prossimo gennaio a parametro zero. Ecco perché, almeno in questo momento,