Kaio Jorge croce e delizia della Juve U23: sbaglia un rigore e poi segna il pareggio

È appena terminata Albinoleffe-Juventus U23, gara valida per la decima giornata del girone A di Serie C. Il match è terminato sul risultato di 2-2 con Kaio Jorge protagonista assoluto. L’attaccante bianconero (aggregato all’Under 23 in attesa di ritrovare la sua forma migliore) ha prima sbagliato un rigore e poi siglato il gol del momentaneo 1-1. Per la cronaca il brasiliano è stato anche ammonito.

Foto: Sito Juventus