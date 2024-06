Kaio Jorge: “Alla Juventus ho imparato tanto. Allenarsi e giocare con gente come Ronaldo, Dybala, Chiesa ti fa crescere”

Kaio Jorge da alcune settimane è un nuovo giocatore del Cruzeiro, dopo aver lasciato la Juventus.

Oggi il giovane si è presentato in conferenza stampa al club brasiliano: “Sono arrivato giovanissimo in una squadra piena di talenti, Cristiano Ronaldo, come anche Chiellini, Dybala, Chiesa e gli altri. Mi hanno insegnato molto, per me si è trattato di un’esperienza che mi ha permesso di crescere enormemente sia come calciatore che come uomo. Appena arrivato alla Juventus ho giocato per cinque mesi, poi è arrivato l’infortunio che per forza di cose mi ha frenato, ma con forza di volontà e pazienza sono tornato al 100% e adesso sono pronto ad aiutare i miei compagni qui al Cruzeiro”.

Foto: Instagram Cruzeiro