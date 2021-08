Kaio Jorge abbraccia la Juve, ecco le curiosità più importanti 

La Juventus si appresta ad accogliere il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge. Classe 2002, nel 2018 (a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni) ha esordito nel Santos diventando il sesto giocatore più giovane della storia a giocare in prima squadra. I numeri sono tutti dalla sua parte: nel settore giovanile del Santos ha realizzato gol a raffica e anche in prima squadra ha dimostrato tutto il suo talento. Figlio d’arte, anche suo padre era un ex attaccante: Jorge Ramos che nel 2001 giocò anche nel Vasco da Gama. In patria è stato paragonato a Neymar e il destino ha voluto che l’ultima stagione dell’attaccante del PSG in Brasile coincide con la prima di Kaio Jorge nelle giovanili del Santos, al di là di questa statistica, l’idolo di Kaio è Roberto Firmino. Nella Nazionale l’esordio è arrivato il 14 ottobre 2018 con l’Under 17 brasiliana dove nel 2019 ha conquistato il mondiale U-17 con il Brasile, realizzando la rete del pareggio nella finale vinta per 2-1 contro il Messico. Inoltre a Kaio Jorge gli è stato attribuito anche il merito di aver segnato il gol più veloce di sempre per un brasiliano in Copa Libertadores (11.4 secondi, contro il Palmeiras). Adesso la Juve lo aspetto con l’obiettivo di raggiungere altri record con il club bianconero.

FOTO: Twitter Santos