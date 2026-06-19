Kaiki al Como per 14 milioni: accordo e scambio di documenti

19/06/2026 | 19:11:44

Kaiki va al Como, un terzino sinistro di qualità. Accordo totale con il Cruzeiro e scambio di documenti. La cifra è quella che vi abbiamo svelato lo scorso 9 giugno: 14 milioni, il club brasiliano ha accettato poco fa e Fabregas avrà un rinforzo importante per la corsia mancina. Il Como ci aveva provato anche a gennaio, come raccontato in esclusiva, ma a quei tempi era stato respinto. Adesso ha coronato l’inseguimento.