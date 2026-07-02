Kaiki: “Como progetto affascinante”. Fabregas: “È un terzino moderno”

02/07/2026 | 15:43:52

Sul comunicato che annuncia Kaiki al Como sono anche presenti le sue prime dichiarazioni italiane: “Sono molto felice di essere qui, in una città fantastica e un grande club, non vedo l’ora di cominciare. Questo è un progetto che ho trovato affascinante sin da subito, potermi esprimere in un ambiente come questo penso sia molto importante per me. Ai tifosi dico di aspettarsi tanta grinta e tanta voglia, sono un ragazzo molto dedicato e ambizioso e farò di tutto per farli felici”. Questo invece il commento di Fàbregas: “Kaiki è un terzino moderno dotato di velocità, energia e coraggio nello spingersi in avanti. Ha le capacità fisiche per ripetere le incursioni, difendere con intensità e dare ampiezza alla squadra in fase di possesso palla. È ancora giovane, ma ha già disputato partite importanti in Brasile e in Sudamerica, e la sua convocazione in Nazionale dimostra il livello raggiunto. Crediamo che abbia le qualità per crescere nel nostro modo di giocare e siamo felici di dargli il benvenuto a Como”.

Foto: X Como