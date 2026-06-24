Kaiki al Como: chi è il nuovo rinforzo per Fabregas

24/06/2026 | 17:20:58

In mattinata è arrivato a Malpensa il giocatore brasiliano Kaiki, che sarà, come anticipato, un nuovo calciatore del Como. Il ragazzo arriva dopo un affare da 14 milioni con il Cruzeiro.

Il ragazzo, all’arrivo, aveva così dichiarato: “Sono felice di essere qui, di far parte di questo progetto del Como. Lavorare con Fabregas? Sì sono felice, Fabregas è una stella per me, lo stimo . Lavorare con lui è un piacere immenso”.

Conosciamo meglio le caratteristiche di questo nuovo elemento. Terzino sinistro classe 2003, Kaiki è cresciuto nel vivaio del Cruzeiro, il difensore arriva in Italia dopo essersi affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel Brasileirão.

Nato a Betim l’8 marzo 2003, Kaiki Bruno da Silva è un mancino naturale alto 1,72 metri. Formatosi nel settore giovanile del Cruzeiro, ha debuttato in prima squadra nel 2021 e nelle ultime stagioni è diventato un punto fermo del club di Belo Horizonte. Nel 2025 ha disputato una stagione da protagonista, collezionando 34 presenze in campionato, un gol e cinque assist, attirando l’attenzione di numerosi club europei.

Le sue caratteristiche sono quelle del classico terzino brasiliano: velocità, spinta costante sulla corsia mancina, ottima qualità nel cross e buona capacità nell’uno contro uno offensivo. Negli ultimi anni, però, è cresciuto anche dal punto di vista difensivo, migliorando nelle letture e nei duelli individuali.

La crescita di Kaiki è stata certificata anche dalla nazionale brasiliana. Dopo aver conquistato il Sudamericano Under 20 nel 2023, il terzino è stato convocato da Carlo Ancelotti nella Seleção maggiore nel 2026, debuttando successivamente in amichevole contro la Croazia. Non è riuscito però a rientrare nei 23 per il Mondiale, ma sarà certamente un futuro elemento della Seleçao,

Il Como aveva già provato a portarlo in Italia durante il mercato invernale, trovando però la resistenza del Cruzeiro.

Per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita, Kaiki rappresenta perfettamente il modello di mercato del Como: giovane, internazionale e con ampi margini di miglioramento. Fabregas punta su di lui per rinforzare la fascia sinistra e aggiungere ulteriore qualità a una squadra sempre più ambiziosa.

Foto: sito Cruzeiro