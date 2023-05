Kahn: “Volevo festeggiare con la squadra. Mi è stato impedito. Complimenti ai ragazzi”

Il Bayern Monaco ha esonerato il ds Salihamidzic e il direttore tecnico, Oliver Kahn, immediatamente dopo la vittoria della Bundesliga questo pomeriggio.

L’ex portiere del club bavarese, sui social, ha commentato la decisione del club.

Queste le sue parole: “Incredibile. Complimenti e congratulazioni ai ragazzi, ve l’ho sempre detto di dare tutto e di non mollare mai. Sono orgogliosi di voi e di questo risultato. Avrei voluto festeggiare con voi ma non ho potuto perché mi è stato proibito. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione, festeggiamo”.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab’s euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

Foto: twitter Bayern