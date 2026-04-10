Kahn su Neuer: “Dovesse vincere ancora la Champions, sarebbe saggio dire: ‘Basta così'”

10/04/2026 | 13:40:41

La leggenda del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha parlato di Manuel Neuer a Sky Sport Germania. Queste le sue parole:

“Non è forse questo il momento perfetto per vincere tutti i titoli con il Bayern un’ultima volta e ritirarmi al culmine della carriera? Ho davvero bisogno di un altro Mondiale negli Stati Uniti con temperature superiori ai 40 gradi all’ombra? Devo proprio sottopormi a tutto questo? Credo che siano questi i pensieri che gli frullano per la testa in questo momento. Se vince di nuovo la Champions League con il Bayern, sarebbe il suo terzo titolo. È già campione del mondo. A quel punto sarebbe saggio dire: ‘Basta’. È una vera arte per un atleta”.

Foto: X Bayern