Kahn su Haaland: “Inimmaginabile per il Bayern Monaco acquistare giocatori da 100 milioni”

Oliver Kahn, collaboratore tecnico e futuro presidente del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione, in un’intervista alla Bild ha risposto alle indiscrezioni che vedevano i bavaresi interessati ad Haaland. “Mi spiace ma chi ha parlato di questo possibile trasferimento da noi non ha capito la situazione. Un calciatore che al momento costa oltre 100 milioni, per il Bayern Monaco è inimmaginabile al momento”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo Lewandowski. Roberto ha ancora due anni di contratto con noi e le sue prestazioni non possono essere messe in discussione. Ha segnato 39 gol in Bundesliga fino ad ora. Solo per questo mi sembra assurdo pensare ad Haaland. Robert può rimanere a questo livello ancora per qualche anno”.

