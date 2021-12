Kahn sta con Commisso: “Regole ferree e sanzioni pesanti per i club che non rispettano i bilanci”

Oliver Kahn, ex portiere, CEO del Bayern Monaco, ha preso posizione nella battaglia che vede in prima linea anche Rocco Commisso in merito ai bilanci delle società e alle plusvalenze.

Queste le sue parole a le a Suddeutsche Zeitung: “Non vogliamo altro che il controllo dei costi nel mondo del calcio. Ci devono essere sanzioni che fanno male e che vengano davvero applicate, anche nei grandi club. Vogliamo un tetto salariale, una somma X che un club può spendere al massimo come monte ingaggi e delle sanzioni che facciano male e siano reali, anche per le grandi società“.

Foto: Twitter Bayern