Kahn: “Non escludo che il Bayern Monaco possa rinunciare al mercato”

Oliver Kahn, membro del direttivo del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Deutschland delle manovre di mercato dei bavaresi e delle conseguenze economiche causate dal lungo stop generale dovuto al Coronavirus.

“Rinunciare ai trasferimenti in entrata? Può essere un’opzione e stiamo valutando tutto al momento, così come altri club europei. Non ho notato che i club siano desiderosi di avviare trattative di trasferimento dei giocatori. Dobbiamo fare qualcosa a livello di costi: se le entrate continuano a scendere e i costi restano gli stessi o addirittura rinnovi i contratti di alcuni giocatori, allora bisogna pensarci bene”.

Foto: Twitter Ufficiale Bayern Monaco