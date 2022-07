Kahn: “Kane è un sogno, vediamo cosa succederà”

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn, ha rilasciato dichiarazioni a Bild. Queste le parole in merito ad un possibile avvicinamento ad Harry Kane: “Al momento è un calciatore del Tottenham, pertanto è sotto contratto. Certo, è un grande attaccante, ma al momento è solo un sogno. Concentriamoci sulla formazione della rosa per la stagione in corso. Poi vediamo cosa succederà”. I bavaresi si erano comunque già informati sull’attaccante inglese, come vi avevamo anticipato.

Foto: Kahn Bayern Monaco Twitter