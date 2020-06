Kahn: “Havertz? Un gran talento, ma non ci deve interessare per forza. E su Sané…”

Oliver Kahn, futuro successore di Karl-Heinz Rummenigge come CEO del Bayern Monaco, ospite di SKY Sport 90, ha parlato dei piani di mercato del club bavarese: “Al momento ci sono cose completamente diverse da gestire. Al momento sono piuttosto scettico sul fatto che si farà il mercato. Al momento stiamo osservando tutto, come molti club europei. Ovviamente Havertz è un grande talento, un grande giocatore, ma ciò non significa che il Bayern sia interessato a lui. Ha un contratto fino al 2022. Sané arriva da un infortunio, stiamo avviando dei contatti. Certo, è difficile parlare di calciatori sotto contratto con altre squadre.”

Foto: Kicker