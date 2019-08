Il Real Saragozza, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente annunciato un colpo importante in entrata: Shinji Kagawa. L’ex Manchester United e Besiktas, nazionale nipponico e classe 1989, è stato prelevato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund. Per il 30enne contratto fino al 2021 con il club militante in Liga 2, campionato di Serie B spagnola.

Foto: Real Saragozza Twitter