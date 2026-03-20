Kabasele: “Vogliamo chiudere bene il campionato. Davis? Tra i migliori 3 attaccanti del campionato”

20/03/2026 | 23:55:09

Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, in questo stadio hanno patito in tante e anche noi abbiamo sofferto. Quel che conta è tornare a casa con i tre punti. Il campionato non è finito e abbiamo tempo per scalare posizioni in classifica, vogliamo chiudere la stagione quanto più in alto possibile e ora abbiamo due settimane per preparare al meglio la gara con il Como. Davis? Secondo me è tra i 3-4 migliori attaccanti del campionato, meglio averlo in squadra che contro. E può ancora crescere tanto”.

Foto: sito Udinese