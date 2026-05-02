Kabasele: “L’obiettivo è arrivare ai 50 punti”

02/05/2026 | 19:20:23

Christian Kabasele, giocatore dell’Udinese, ha commentato il successo dei friulani contro il Torino per 2-0. Ecco le sue parole rilasciate al canale ufficiale del club: “È stata una bella vittoria, soprattutto con la ricorrenza del Terremoto era importante dare tutto per il Friuli. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, spero che i tifosi siano tutti contenti di come ci siamo comportati in campo. Siamo più vicini ai cinquanta punti, che ora sono l’obiettivo minimo. Restano ancora nove punti in palio e vogliamo provare a finire più in alto possibile. Sono molto contento per Ehizibue, è un ragazzo d’oro, ha sofferto per i fischi durante questa stagione e oggi ha avuto un coro tutto per lui, mi fa tanto piacere. Spero abbia la possibilità di segnare ancora in queste ultime partite”.

Foto: Instagram Udinese