Kabasele: “Le lacrime? Una dedica per mia nonna morta alcuni giorni fa”

05/10/2025 | 16:20:51

Christian Kabasele, l’autore della rete del pareggio per l’Udinese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro il Cagliari: “Oggi è mancato solo il gol. Ci è mancata precisione e anche un po’ di calma. Quando si prende un punto così è comunque meglio di zero. Era una partita importante per me oggi perché in questi giorni avevo perso la mia nonna. La squadra aveva bisogno di me ed io ho fatto tutto per loro e loro hanno dato tutto per me. Siamo una squadra vera possiamo fare un campionato di livello”.

Foto: sito Udinese