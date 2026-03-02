Kabasele-Davis-Buksa, tris dell’Udinese: la Fiorentina resta terz’ultima

02/03/2026 | 22:42:32

L’Udinese riparte e stende 3-0 la Fiorentina, decidono i gol di Kabasele e Davis, Buksa arrotonda il risultato nel finale. Si sblocca tutto al 10′ con il gol dell’Udinese. Angolo battuto da Zaniolo e colpo di testa di Kabasele che prende il tempo a Rugani e batte De Gea. Occasione viola al 27′. Traversone dalla destra di Harrison con Kean che non riesce a deviarlo in porta. La palla però resta in area e dopo una serie di contrasti tra Parisi e la difesa dell’Udinese arriva sui piedi di Mandragora, che da buonissima posizione calcia alto sopra la traversa.Davis incrocia dal dischetto e supera De Gea che aveva intuito l’angolo ma non è riuscito ad intercettare la conclusione. Nella ripresa i friulani trovano anche il raddoppio al 63′. Davis incrocia dal dischetto e supera De Gea che aveva intuito l’angolo ma non è riuscito ad intercettare la conclusione. Al 94′ arriva anche il tris. Buksa sfugge ad un disastroso Rugani e trafigge con il sinistro De Gea sul secondo palo.

