Kabak-Schalke: la fonte è Bild, citiamola (per correttezza)

C’è chi si attribuisce notizie per parlare con gli “scheletri” social e magari cita le fonti solo quando deve giustificare qualche buco (troppi, quest’anno). Noi preferiamo sempre citare le fonti, come nel caso di Kabak, a maggior ragione se si tratta di testate prestigiose come la Bild. E proprio la Bild ha raccontato stamattina che per Kabak lo Schalke ha superato la concorrenza di Milan e Bayern, siamo ai dettagli.

Foto: Bild