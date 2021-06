Kabak saluta il Liverpool: “Ho imparato tanto da Klopp e dai compagni. Vi ricorderò sempre con felicità”

Ozan Kabak, difensore turco, ha salutato il Liverpool sui social dopo aver giocato in prestito la seconda metà di stagione con la squadra di Klopp. Da oggi è nuovamente un giocatore dello Schalke 04, anche se difficilmente resterà in Bundesliga 2. Ecco il suo messaggio d’addio al Liverpool: “Voglio ringraziarvi per l’aiuto ed il supporto mostratomi dal giorno in cui sono arrivato. Credo che l’esperienza che ho acquisito qui sarà importante per il resto della mia carriera. Ho imparato tanto da Jurgen Klopp e da tutti i miei compagno e sono fiero di essere entrato a far parte di questa speciale famiglia. Ricorderò per sempre i miei giorni al Liverpool con grande felicità e con la speciale canzone che mi avete regalato. YNWA”.

Foto: Twitter personale Kabak