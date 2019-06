Kabak-Milan, Barella-Inter: pomeriggio di incontri

Pomeriggio di incontri. I rappresentanti di Ozan Kayak sono a Casa Milan per ulteriori passi in avanti nel trasferimento del difensore centrale dello Stoccarda al club rossonero. C’è la disponibilità del difensore centrale classe 2000, operazione possibile dietro il pagamento di una clausola da 15 milioni. E’ finito pochi minuti fa il nuovo vertice in sede dell’Inter tra Alessandro Beltrami e Piero Ausilio per trovare la soluzione giusta e gli accordi definitivi con il Cagliari. Barella da settimane e settimane si è promesso all’Inter e non ha preso in considerazione altre proposte.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro