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Kabak: “Le prime tre partite non hanno rispettato le aspettative del nostro popolo. Avremo la possibilità e la forza di alzarci”

04/10/2026 | 22:00:09

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Il difensore della Nazionale turca, Ozan Kabak, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro l’Italia. Queste le sue parole:
“Le prime tre partite non hanno rispettato le aspettative del nostro popolo, ma siamo venuti in trasferta per cercare di riscattarci domani. Se possiamo essere all’altezza dell’Italia? Siamo giocatori importanti e nonostante la prima partita non sia andata come volevamo domani cercheremo di dare una risposta a questa domanda direttamente sul campo. I tanti gol subiti? Siamo una grande famiglia e sono sicuro che avremo la possibilità e la forza di alzarci. In questo periodo stiamo subendo più gol ma possiamo migliorare già da domani”.
Foto: sito Liverpool