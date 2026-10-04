Kabak: “Le prime tre partite non hanno rispettato le aspettative del nostro popolo. Avremo la possibilità e la forza di alzarci”

04/10/2026 | 22:00:09

Il difensore della Nazionale turca, Ozan Kabak, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Le prime tre partite non hanno rispettato le aspettative del nostro popolo, ma siamo venuti in trasferta per cercare di riscattarci domani. Se possiamo essere all’altezza dell’Italia? Siamo giocatori importanti e nonostante la prima partita non sia andata come volevamo domani cercheremo di dare una risposta a questa domanda direttamente sul campo. I tanti gol subiti? Siamo una grande famiglia e sono sicuro che avremo la possibilità e la forza di alzarci. In questo periodo stiamo subendo più gol ma possiamo migliorare già da domani”.

Foto: sito Liverpool