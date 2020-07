Juwara: “Non pensavo di entrare. Giocare e segnare contro l’Inter è un sogno”

Questa sera contro l’Inter, Musa Juwara, attaccante classe 2001 del Bologna, ha trovato il primo gol in Serie A. Intervenuto ai microfoni di DAZN, ha così parlato: “Prima di tutto devo ringraziare il mister, perché farmi giocare contro l’Inter è una cosa che necessita di complimenti. Voglio dedicare il mio primo gol in Serie A alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qua. Non pensavo di entrare. Sto lavorando bene in allenamento, ma non pensavo di giocare contro l’Inter. Però il mister mi ha dato fiducia e devo ringraziare lui, come detto. Sono giovane per giocare e segnare contro l’Inter: è un sogno che ricorderò per tutta la mia vita.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Bologna FC